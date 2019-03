Shazam! batte Aquaman all'anteprima Fandango; in più una nuova clip

Shazam! arriva nelle nostre sale cinematografiche a partire dal prossimo 3 aprile e adesso vi mostriamo un video nel quale l'eroe cerca di salvare la sua famiglia adottiva. Non solo! Daremo anche un'occhiata alla preview...

Quando Shazam! arriverà in sala l'eroe di Zachary Levi si mostrerà in tutta la sua prorompente potenza. Nello spot tv che vi mostriamo in calce alla notizia potete vederlo mentre cerca di salvare la sua famiglia adottiva. Molte delle immagini che ci mostra questo filmato le avevamo già viste nel trailer, ma danno comunque un'idea di ciò che vedremo nel cinecomic diretto da David F. Sandberg.

Per quanto riguarda l'anteprima del film, Shazam! ha battuto Aquaman. Alla speciale anteprima di Fandango ha guadagnato 3,3 milioni di dollari, mentre il cinecomic su Arthur Curry ne aveva guadagnati 2,9. Il secondo ha poi superato il miliardo e cento milioni di dollari al box-ofifice mondiale e dunque la corsa al botteghino di Shazam! potrebbe davvero essere grandiosa.

La trama del film, più o meno ci racconta che Billy Batson (interpretato da Asher Angel), un giovane orfano, può trasformarsi nel supereroe conosciuto con il nome di Shazam! semplicemente urlandone il nome. Ad interpretare la versione adulta dell'eroe è l'attore di Chuck, Zachary Levi. A dare i poteri al ragazzino è un mago che decide di passare il testimone al giovanotto. La peculiarità di questo supereroe è che, nonostante abbia il corpo di un adulto e abbia in sé i poteri degli Dei, è sempre un bambino nell'anima e questo porterà alla creazione di incredibili situazioni, a volte anche esilaranti. Come è ovvio, Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i poteri: si divertirà a più non posso con al fianco il suo migliore amico. Shazam, come ci racconta la sinossi ufficiale, testerà "i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino". Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere il terribile villain che si troverà davanti, il Dr. Thaddeus Sivana.