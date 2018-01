Shazam!: Asher Angel posta una foto da 'addetti ai lavori' del cinecomic DCEU!

ha usato i social, Instagram per la precisione, per mostrarci come stiano procedendo le cose in queste prime fasi di lavoro su, il cinefumetto DC Extended Universe al quale sta per lavorare nei panni del protagonista, Billy Batson

Dopo aver rivelato - sempre attraverso l'utilizzo dei social network - del suo arrivo a Toronto, il giovane attore ha mostrato come le cose stiano evolvendo: attualmente la fase di lavoro è quella della "reading room" dove, presumibilmente, la storia inizia a prendere vita attraverso la lettura del copione da parte dei personaggi. Le riprese inizieranno presto ai Pinewood Studios proprio di Toronto.

Shazam! vede un cast formato da Zachary Levi, Asher Angel come Billy Batson, Grace Fulton nei panni di Mary Marvel, Jack Dylan Grazer nei panni di Freddy Freedman, Cooper Andrews, Faithe Herman, Ian Chen come Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro e Mark Strong come Dottor Sivana.

David F. Sandberg (Annabelle: Creation) è il regista del cinecomic e lo script è ad opera di Henry Gayden e Darren Lemke. Shazam! sarà prodotto dalla New Line Cinema, in collaborazione con la Warner Bros. e con la DC Entertainment. Shazam è un personaggio che ha debuttato alla DC Comics nel 1939 con il nome originale di Captain Marvel. Venne creato da C.C. Beck e dall'autore Bill Parker; la prima volta che uscì, il fumetto venne pubblicato dalla Fawcett Comics.

Shazam! arriverà al cinema il 5 aprile 2019.