Shazam! Asher Angel festeggia il primo giorno di riprese!

L'attore che interpreteràin Shazam!, Asher Angel, ha deciso di festeggiare il primo giorno di lavoro al cinecomic DC con un post IG che potete vedere qui sotto.

Nell'immagine potete infatti vedere la sua sedia personale, quella che mostra il nome del suo personaggio, Billy Batson, appunto, il ragazzino che si trasforma nell'eroe Shazam!, che racchiude in sé i poteri di sei eroi mitologici.

A dirigere questo nuovo cinecomic DC, che uscirà il prossimo anno in sala, è David F. Sandberg, il regista di Annabelle: Creation. Nel cast ci sono, oltre al giovane Angel, Zachary Levi nei panni dell'eroe, Mark Strong che interpreta l'antagonista principale, il dottor Sivana, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Ian Chen e Jovan Armand. Cooper Andrews e Marta Milans sono, nel frattempo, stati scelti per interpretare i genitori adottivi di Billy, mentre Ron Cephas Jones è pronto ad indossare i panni del Mago.

I dettagli sulla trama del film sono questi che trovate nella sinossi: "tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci serve solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), esclamando la parola 'SHAZAM!', questo ragazzino adottato di 14 anni può tramutarsi nel SuperEroe adulto Shazam (Levi), grazie ad uno stregone antico. Ancora bambino nel suo cuore, all'interno di un corpo da Dio e muscoloso, Shazam fa quello che farebbe ogni ragazzo con i superpoteri: si diverte con loro! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può sparare raggi dalle sue mani? Può saltare i suoi compiti in classe? Shazam decide di testare i suoi poteri con la spensieratezza che solo un bambino può avere. Ma deve imparare a controllare questi poteri in fretta per poter fronteggiare le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).", ma di certo ci sarà una buona dose di humour!

Prima del post di Angel, Sandberg aveva sorpreso i membri di un forum Reddit con un'esclusivo first look al logo delle Sivana Industries.

Shazam! arriva in sala ad aprile 2019!