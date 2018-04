Shazam!: Asher Angel condivide un nuovo video dal set!

Shazam!, nonostante le mille e inutili polemiche legate al look del costume di Zachary Levi, è indubbiamente uno dei cinecomic del DC Extended Universe più atteso.

Il film cercherà di indirizzare infatti lo studio cinematografico verso un’idea più definita del proprio universo condiviso, idea di cui forse avremo già un primo assaggio nel film standalone dedicato ad Aquaman e diretto da James Wan.

Intanto, dal set di Shazam!, Asher Angel, che nella pellicola di David F. Sandberg interpreta Billy Batson, sembra si stia divertendo parecchio, come dimostrato dal video da lui condiviso sul suo account Instagram.

Nel cast del film, oltre ad Angel, troveremo appunto Zachary Levi, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Cooper Andrews, Marta Milans, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand e Mark Strong.

Shazam! arriverà nei cinema di tutto il mondo tra poco meno di un anno, il 5 aprile 2019.

Sinossi: Tutti noi abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), lui, un quattordicenne orfano, urlando una sola parola - SHAZAM! - può trasformarsi nel Supereroe Shazam adulto (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - ma con un corpo divino - Shazam si diverte molto in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: casino!