Shazam! e Aquaman, nuove immagini ufficiali leaked del Dottor Sivana e di Re Atlan

È grazie al nuovo numero di Empire Magazine che possiamo mostrarvi quest'oggi due nuove immagini ufficiali ma leaked degli attesissimi Shazam! di David F. Sandberg con Zachary Levi e dell'Aquaman di James Wan che vede invece protagonista Jason Momoa nei panni del Principe dei Sette Mari.

Nell'immagini dedicata a Shazam! viene immortalato Mark Strong nei panni del villain del film, il Dottor Sivana, già visto in alcune foto dal set durante la produzione e nel primo trailer ufficiale. Qui lo vediamo per la prima volta mentre utilizza i suoi poteri magici, mentre stringe tra le mani uno strano oggetto blu non meglio identificato.



Per quanto riguarda Aquaman, invece, possiamo dare un'occhiata più ravvicinata (anche se purtroppo sfocata) al Re Atlan, padre degli Atlantidei e maestà di Atlantide, il regno sommerso. Lo vediamo stringe tra le mani il suo iconico Tridente e con tanto di corazza. Non è lui in carne e ossa, perché si tratta di un ologramma a quanto pare attivato da Aquaman e Mera (Amber Heard).



Vi ricordiamo che Aquaman vedrà nel cast anche Patrick Wilson e Nicole Kidman e uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2019, mentre Shazam! vedrà tra i protagonisti anche Asher Angel e uscirà qualche mese dopo, esattamente il 4 aprile dello stesso anno.