Shazam!: altri rumor suggeriscono l'entrata in scena di un nuovo villain

Continuano i rumor relativi a Shazam!, prossimo cinecomic di casa Warner Bros., che vedrà Zachary Levi nei panni dello sgargiante protagonista affrontare il malefico Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong. I villain, però, potrebbero essere più numerosi del previsto.

Questo è quanto emerge dal portale di Revenge of the Fans che, dopo l'annuncio relativo all'ingresso di John Glover nel cast del cinecomic, specula sulla possibilità che l'attore statunitense possa, di fatto, interpretare uno dei rumoreggiati misteriosi vilain del film.

Pur non rivelando l'identità specifica del presunto personaggio, il sito ipotizza possa trattarsi di uno dei membri dei Seven Deadly Sins, supergruppo criminale della DC Comics, che incorpora al suo interno "incarnazioni" di ciascuno dei Sette Peccati Capitali della religione cristiana: Superbia, Avarizia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira, Accidia.

Se così fosse, Glover potrebbe rappresentare un'ulteriore e pericolosa minaccia per l'eroe DC Comics. D'altro canto, l'attore non è estraneo ad interpretare villain in produzioni (cinematografiche e televisive) legate ai personaggi dei fumetti. Negli ultimi anni, l'abbiamo infatti visto calarsi nei panni di Lionel Luthor (padre di Lex Luthor, nella serie televisiva Smallville), dell'Enigmista in Batman: The Animated Series (in veste di doppiatore) e del Dr. Jason Woodrue nel -criticatissimo- Batman & Robin, di Joel Schumacher. L'attore ha inoltre preso parte a numerosi lavori audiovisivi, basati sulle opere di Stephen King.

In tempi recenti, il regista stesso del film (David F. Sandberg) aveva dichiarato la presenza di diverse "sorprese e easter egg", pensati appositamente per i fan di Shazam. Glover potrebbe essere uno di queste, oppure ricoprire un ruolo più ampio nel previsto, che potrebbe essere accennato già a partire dal prossimo, attesissimo trailer ufficiale del film. Inoltre, l'attore va ad aggiungersi ad altre star coinvolte nel progetto, in ruoli tuttora misteriosi al grande pubblico, tra cui Adam Brody e D.J. Cotrona.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un altro cattivone fare squadra col Dottor Sivana per combattere Shazam in live action? Oppure preferireste concentrarvi su un villain per volta?