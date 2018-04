Shazam!: Adam Brody entra nel cast del cinecomic con Zachary Levi

Adam Brody, celebre per aver interpretato Seth Cohen nella serie teen The O.C., si è unito al cast di Shazam!, atteso cinecomic con protagonista Zachary Levi.

Le riprese della pellicola, diretta da David F. Sandberg, sono in uno stato già piuttosto avanzato, ma a quanto pare il cast non ha ancora smesso di arricchirsi di nuovi elementi. Il ruolo di Brody all’interno del cinecomic sarebbe ancora sconosciuto. Curiosamente, questa non è la prima volta che l’attore viene accostato a un film del genere superomistico: come ricorderete, infatti, Brody avrebbe dovuto interpretare il Flash di Justice League Mortal, il crossover diretto da George Miller cancellato a un passo dall’inizio delle riprese. Inoltre, Brody è anche apparso nel serial Smallville, incentrato sulla vita del giovane Clark Kent/Superman.

Shazam! arriverà nelle sale statunitensi – e presumibilmente in tutto il mondo – il 5 aprile 2019. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della pellicola.

Sinossi: Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago. Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).