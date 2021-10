Shazam, 4 anni dal casting di Zachary Levi: 'la mia vita è cambiata per sempre'

Il tempo passa in fretta, lo sa bene Zachary Levi che ha celebrato il quarto anniversario del suo casting come iconico supereroe DC Shazam! su Twitter riflettendo sul fatto che questo evento gli ha cambiato la vita per sempre.

Quando è arrivata l’ufficialità, Levi era meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo principale nella serie Chuck della NBC. Nonostante una base di fan dedicata, molti sono rimasti sorpresi quando è stato scelto per interpretare il personaggio nel film diretto da David F. Sandberg.



In risposta a un post che rendeva omaggio al suo annuncio di casting quattro anni fa, Levi ha espresso tutta la sua gratitudine. L'attore ha scritto: "E la mia vita è cambiata, per sempre", insieme a tre emoji celebrative, potete vedere il tweet in calce alla notizia.



Le riprese di Shazam Fury of the Gods sono finite e il tanto atteso sequel promette di essere una battaglia contro il male ancora più epica del primo film con l’aggiunta al cast di Helen Mirren e Lucy Liu. Alla fine del primo film, i fratelli adottivi di Billy ricevono tutti poteri e diventano supereroi adulti, formando la famiglia Shazam. Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugene (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) e Mary (Grace Fulton) torneranno tutti, con Adam Brody, DJ Cotrona, Ross Butler e Meagan Good che riprenderanno i loro ruoli come versioni adulte di questi personaggi.



Date un'occhiata al primo video dietro le quinte di Shazam Fury of the Gods, la pellicola è prevista al cinema per il 2023.