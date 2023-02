Shazam 3, Zachary Levi è sicuro di un prossimo film e parla di 'un supereroe zombie'

Il toto-annuncio di James Gunn sulle future serie tv e film previsti dall'universo , ha fatto pensare anche al futuro di Shazam. A tal proposito, l'attore protagonista Zachary Levi si è espresso chiaramente.

"Siamo onorati di essere i rappresentanti di questi personaggi DC che amiamo da quando siamo bambini. Non vediamo l'ora di collaborare con scrittori, registi e attori straordinari per creare un universo integrato, stratificato che permetta l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Il nostro impegno per personaggi come Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn e il resto dei personaggi DC è direttamente proporzionale al nostro impegno per rappresentare la magnificenza umana che questi rappresentano. Siamo felicissimi di rinvigorare l'esperienza teatrale nel mondo e le storie più belle e grandiose mai raccontate". Così hanno dichiarato i nuovi CEO della DC Peter Safran e James Gunn.

Dal suo canto, Zachary Levis, protagonista di Shazam, ha affermato che: "Con il nostro franchise nello specifico, è stato molto difficile per me capire quale sarebbe stata la mossa successiva. In parte perché tutti i bambini stanno crescendo a dismisura. Quindi non so come questo si applicherà nelle dinamiche del prossimo film. Non ho mai visto un film su uno zombie supereroe. Seriamente, mi piacerebbe uccidere gli zombie, e penso che sarebbe divertente fare Shazam 3. Non uno Shazam zombie, intendo un film in cui si deve combatterli come pazzi".

Per l'attore Shazam quindi non dovrebbe essere toccato o vagliato da nuovi progetti, soprattutto ora che l'attore ha già in mente delle idee strambe per il prossimo film.