Shazam 3 si farà a una sola condizione secondo una star del film DC

L’interprete dei due capitoli di Shazam, Jack Dylan Grazer ha detto la sua sulle possibilità di vedere un terzo film dedicato al personaggio DC, spiegando come, secondo il suo punto di vista ci sarà modo di continuare a raccontare la sua storia soltanto se il racconto potrà intrecciarsi con quello del Black Adam di The Rock.

Dopo aver riportato le dichiarazioni di Zachary Levi a proposito di un nuovo lungometraggio su Shazam, torniamo ad occuparci della saga DC per condividere le parole in senso opposto di un altro attore delle prime due opere, convinto del fatto che le probabilità relative alla realizzazione di un nuovo prodotto siano davvero ridotte all’osso.

Parlando a CBR e interrogato al proposito, Grazer ha spiegato: “Non lo so, amico. Probabilmente non ci sarà un terzo film. Non so se ci sia stato un articolo pubblicato da David Sandberg in cui spiegava che non avrebbe più fatto altri film di superereoi dopo il flop di Shazam 2. A me è piaciuto. Ho pensato che fosse un buon film. Ma il botteghino ha detto: ‘Beccati questo’”

Quindi ha concluso: “Se succederà, succederà. E penso che se succederà probabilmente sarà per qualcosa riguardante Black Adam. Black Adam inviterà Shazam in quel mondo”.

Il futuro di Shazam è naturalmente legato a quello del nuovo DCU guidato da Peter Safran e James Gunn, che sta stabilendo nuovi equilibri per gli adattamenti dai fumetti della Casa di Batman, mettendo in disparte molti degli attori e dei personaggi già visti nell’ormai defunto DCEU.

In attesa di capire quali saranno le decisioni prese dalla dirigenza DC, vi lasciamo alla nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.

