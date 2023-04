Shazam 2, Zachary Levi sorpreso dal flop: 'Un film oggettivamente migliore del primo'

Shazam! Furia degli dei è andato malissimo al box office, ma Zachary Levi, interprete del protagonista, ha sottolineato come il secondo capitolo fosse "oggettivamente migliore del primo". Assisteremo mai a un ulteriore sequel?

"Penso che Shazam! Furia degli dei sia oggettivamente migliore del suo predecessore" ha dichiarato l'attore in occasione del Chicago Comic and Entertainmetn EXPO (C2E2). "Anche se molte persone non la pensano così...". Alla domanda se Shazam continuerà ad avere un ruolo nel DCU, questa è stata la risposta di Levi: "Non lo so, amico. Voglio dire, so soltanto questo. Un'impresa è un'impresa, c'è poco da fare. Quindi nel mondo del cinema tendono a non realizzare più qualcosa che non ha ottenuto i risultati sperati al box office, giusto?" Similmente, il regista di Shazam 2 ha scherzato sul flop: "Almeno mi hanno pagato in anticipo".

Tuttavia, l'attore spera per un prossimo capitolo: "Mi piacerebbe continuare a interpretare il ruolo, sono letteralmente pagato per essere una versione più immatura di me stesso. Un'esperienza che consiglio vivamente. Ma non solo: non ho avuto alcuna conversazione al riguardo. Di conseguenza, me ne starò qui soltanto per un po', continuerò a vivermi la mia vita!". A questo punto, tutto dipenderà dalla decisione di James Gunn e Peter Safran: eppure, il riavvio diretto da Gunn e rappresentato da Superman: Legacy non ha fatto alcuna menzione del deludente progetto. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Shazam! Furia degli dei.

E voi cosa ne pensate? La saga sul supereroe ispirato alla mitologia classica merita nuovi archi narrativi, o farebbe meglio a concludersi col secondo capitolo?