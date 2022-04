Shazam 2, per Zachary Levi il sequel DC manterrà 'il cuore del film originale'

Nel corso della presentazione del panel al CinemaCon in cui è stato mostrato un trailer di Shazam! Fury of the Gods, è intervenuto anche il protagonista Zachary Levi che ha ribadito l'importanza di mantenere inalterato quello che stava alla base del primo film e che a parer suo ne ha garantito il successo tra il pubblico e la critica: il suo cuore.

Ecco cosa ha dichiarato Levi nel corso del panel alla CinemaCon di Las Vegas: "Non vogliamo allontanarci dalla magia che siamo riusciti a trovare nel primo film, bilanciando azione, commedia, dramma e cuore. Questa è una parte enorme di ciò a cui la gente si è affezionata nel primo film".

Come già anticipato, nel corso del trailer mostrato durante il panel, c'è stato un cameo anche di Wonder Woman, ma non nel modo in cui vi immaginereste: il filmato esclusivo del CinemaCon inizia con Shazam (Zachary Levi) in un ristorante di lusso a Parigi. Il suo appuntamento è con Wonder Woman, anche se il viso della supereroina rimane fuori dall'inquadratura (in sostanza, un approccio simile a quello per il cameo di Superman alla fine del primo Shazam!). Tuttavia, tutto si rivelerà un sogno di Billy, in quanto al posto del volto di Wonder Woman comparirà quello del mago Shazam!

Anche Megan Good aveva ribadito l'importanza del suo ruolo in Shazam per le bambine nere: "Voglio che le bambine sappiano che anche le bambine nere si vedono rappresentate tra i supereroi. C'è qualcosa, in termini di supereroi femminili e neri, che non abbiamo mai avuto se non negli ultimi due anni, a parte Eartha Kitt che interpretava Catwoman, ricordate? Ma a parte quello, non abbiamo avuto nessun supereroe rilevante, tant'è che non è mai diventata una prassi, ma è sempre un grande evento quando accade".

Shazam! Fury of the Gods è stato anticipato al 16 dicembre 2022 a causa dei posticipi di Flash e Aquaman 2.