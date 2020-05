Shazam! 2, Zachary Levi ha una precisa aspettativa per il sequel: ecco quale

L'uscita di Shazam! 2 diretto da David F. Sandberg è prevista per l'autunno del 2022, il che significa che le riprese del progetto attualmente in fase pre-produttiva non inizieranno prima della primavera del 2021, ma il protagonista Zachary Levi ha già una sua precisa aspettativa in mente per il sequel.

Durante la sua partecipazione via live streaming all'Awsome-Con Online 2020, infatti, l'interprete di Shazam ha rivelato di conoscere solo alcune linee generali della sceneggiatura, piccole linee guida da seguire, ma di essere comunque entusiasta del progetto e di non vedere l'ora di tornare nei panni del personaggio.



Queste le sue esatte parole: "La verità è che al momento non so molto perché stanno lavorando alla sceneggiatura. Conoscono alcuni aspetti generali e deve dire di essere molto entusiasta di tutte queste cose che ho sentito. Personalmente, quello che desidero di più è che questo film sia migliore di quello che abbiamo già regalato al pubblico, che ritengo essere già di per sé un gran bel titolo. Questa è la mia più grande aspettativa".



Vi ricordiamo che il calendario dei cinecomic DC prevede l'uscita di Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins il prossimo 14 agosto 2020, The Suicide Squad di James Gunn il 6 agosto 2021, The Batman di Matt Reeves il 1° ottobre 2021, Black Adam con Dwayne Johnson il 22 dicembre 2021, The Flash con Ezra Miller il 3 giugno 2022 e Aquman 2 il 16 dicembre 2022.