Shazam 2, Zachary Levi: 'Ecco chi vorrei affrontare in un prossimo sequel!'

Mentre le riprese di Shazam! Fury of the Gods si sono da poco ufficialmente concluse, la star del franchise Warner / DC Zachary Levi ha rilasciato qualche intervista in merito al suo personaggio e a chi in un futuro prossimo gli piacerebbe affrontare sul set dal mondo dei fumetti. Lo ha fatto recentemente a una convention con il pubblico..

Nel corso del Dragon Con 2021 infatti Levi ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti e risposto alle domande del pubblico per quanto gli fosse possibili, dato che non può ovviamente rivelare nulla sul prossimo film di Shazam in arrivo nelle sale cinematografiche (dobbiamo ancora aspettare il 2023). Alla domanda su chi gli piacerebbe affrontare in futuro nei panni di Shazam, l'attore ha dato due risposte molto differenti da loro per tono:

"Per me sarebbe una decisione divisa, mi piacerebbe affrontare Thor perché entrambi siamo dei del tuono essenzialmente, ci spareremmo fulmini a vicenda", curiosamente Levi ha interpretato il personaggio di Fandral nel franchise Marvel prima di essere ucciso in Thor: Ragnarok. "Più, lo sapete, ho avuto un ruolo piccolo in quella situazione. Solo per l'ironia della cosa sarebbe divertente".

Poi Levi ha proseguito: "Poi però penso ci sia solo un personaggio in tutto l'universo DC e quello Marvel che credo sia molto simile a Billy Batson: ed è Peter Parker! Penso che Billy e Peter che si scontrano sarebbe davvero divertente. Dopo lo scontro diverrebbero amici!". Non è la prima volta che Levi suggerisce uno scontro tra Shazam e Spider-Man dato che più volte si è detto fa dell'Arrampicamuri della Marvel.

Dopo che David F. Sandberg ha confermato la fine delle riprese di Shazam 2, la pellicola arriverà nelle sale il 2 giugno 2023, quando nei cinema sarà già uscito l'attesissimo Black Adam con The Rock (previsto per l'estate 2022).