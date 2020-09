Shazam 2, Zachary Levi conferma le riprese: ecco quando inizieranno

Zachary Levi non vede l'ora di tornare ad indossare il costume di Shazam nel sequel, Shazam! Fury of the Gods. Levi ha parlato di recente dei programmi della produzione, svelando il periodo nel quale molto probabilmente, situazione sanitaria permettendo, cominceranno le riprese del film che lo vedrà di nuovo protagonista.

"Hanno annunciato che avremmo fatto un sequel più o meno subito dopo la nostra anteprima. Sapevano che stavamo andando abbastanza bene, erano abbastanza contenti dei numeri" ha raccontato Levi a Dan Fogler su 4D Experience "Quindi hanno lavorato costantemente e seriamente alla sceneggiatura del sequel e penso che l'idea sia il primo trimestre del prossimo anno".



Secondo Zachary Levi mancherebbe davvero poco all'inizio della produzione del sequel, con David F. Sandberg che torna alla regia e un cast che riunisce Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand, DJ Cotrona, Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton e Michelle Borth.

"Doveva essere nell'aprile 2022 e poi l'hanno anticipato in parte a causa del COVID, credo. In realtà sono piuttosto grato, penso che un'uscita in calendario a novembre sia una cosa migliore. Speriamo di farlo durare fino alle vacanze. Aquaman ha avuto l'uscita proprio prima di Natale e ha incassato più di un miliardo di dollari" ha sentenziato Levi.

Secondo la star la produzione sarebbe intenzionata a realizzare il sequel il prima possibile, visto che il cast principale del film è molto giovane.

