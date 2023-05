Shazam 2, Zachary Levi commenta QUEL cameo: 'Sono tornato al me stesso di 17 anni'

Nonostante i risultati negativi storici per Shazam! Furia degli Dei, la pellicola diretta da David F. Sandberg ha riservato più di una sorpresa. In particolare, Zachary Levi (interprete di Shazam) ha apprezzato quel cameo che è riuscito a rinforzare i collegamenti del DC Extended Universe.

L'attore, ovviamente, si riferisce alla comparsa di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman. "Ero semplicemente entusiasta di come lei fosse all'altezza" è stato il commento di Levi. "Ha spaccato. È stato un onore che Gal fosse pronta a divertirsi nel nostro parco giochi".

Altrettanto entusiasmante appare il collegamento tra il suo personaggio e Wonder Woman. "Adoro come Billy si sia innamorato di lei" ha continuato. "È così infatuato, e talmente nervoso! Nel trasmettere tutte queste emozioni mi sono divertito moltissimo. Mi è sembrato di tornare al me stesso di diciassette anni".

Ma l'agenda dell'attrice era più fitta del previsto, e districarsi tra i vari progetti non è certo stato facile. "Era molto impegnata sul lavoro. Stava girando qualcosa di completamente diverso, quindi abbiamo avuto una controfigura ad aiutarci. Così era libera di girare le sue cose dall'altro lato. Penso che siamo stati davvero bravi nel rimaneggiare il materiale pur mantenendo una continuità di fondo".

Shazam! Furia degli Dei ha debuttato al cinema il 17 marzo 2023, e l'accoglienza della dodicesima pellicola DCEU non è certo stata delle migliori: oltre ad aver incassato "soltanto" 133 milioni di dollari (a fronte di un budget di 125 milioni), ha ottenuto pessime recensioni da parte della critica, tra le quali ricordiamo il punteggio del 49% su Rotten Tomatoes. Ma il film è davvero tanto pessimo? Per scoprirlo, ecco la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.