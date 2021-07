Shazam! 2 sarà 'tutto quello che volete da un film di supereroi', una star ne è sicura

Intervistato da Entertainment Tonight, l'interprete di Billy Batson Asher Angel ha dichiarato che Shazam!: Fury of the Gods sarà "tutto quello che volete da un film di supereroi". Le riprese del sequel si stanno svolgendo in questo periodo negli USA.

"Stiamo girando proprio ora, mi trovo ad Atlanta. Stiamo girando il secondo. Sono qui da maggio e sta andando tutto alla grande", ha dichiarato Angel (via Comicbook.com). "È pazzesco perché eravamo in attesa da tanto tempo, perciò è bello essere tornati. È così bello rivedere Zachary Levi e Jack [Dylan Grazer]."

L'attore ha poi dimostrato un grande ottimismo sulla buona riuscita della pellicola: "Abbiamo anche alcune nuove aggiunte al cast, gente nuova, quindi è fantastico tornare nei panni di Billy Batson. Sarà molto divertente. Penso che il sequel manterrà le aspettative del primo. Ha tutto quello che volete da un film di supereroi. Momenti sinceri, azione, commedia e proprio tutto ciò che avreste sempre voluto vedere sul grande schermo. Sono eccitato."

Diretto nuovamente da David F. Sandberg, il sequel vedrà tra le new entry del cast star del calibro di Helen Mirren e Lucy Liu, ingaggiate rispettivamente per interpretare Hespera e Kalypso, le figlie del dio Atlas (qui potete trovare le foto di Helen Mirren sul set di Shazam! 2). L'uscita è fissata al 2 giugno 2023.

Nel frattempo, il regista ha stuzzicato i fan sulla possibile presenza di Black Adam in Shazam! 2.