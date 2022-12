Shazam 2, tranquilli il film esiste ancora: Rachel Zegler in armatura nel nuovo video BTS

Forse ve ne siete dimenticati considerato quanto tempo è passato, ma Shazam: Fury of the Gods esiste ancora e il regista David F. Sandberg ha voluto mostrare a tutti i suoi follower la prova inconfutabile dell'arrivo 'imminente' del film.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, lo stesso Sandberg ha scherzato: "Buon Natale! Dopo aver terminato le riprese di Shazam 2 ho detto a Lotta: 'Immagina, festeggeremo il Natale due volte prima che questo film possa uscire nelle sale'. Bene, questo è l'ultimo Natale prima dell'uscita di Shazam 2". Nel filmato, si possono vedere i membri del cast Rachel Zegler, che interpreta Anthea, e Marta Milans, che torna nel franchise nei panni di Rosa Vásquez dopo aver recitato in Shazam!: il video mostra anche un nuovo sguardo all'armatura completa di Anthea, che è stata rivelata all'inizio di dicembre al Comic Con Experience del 2022 in Brasile.

Ricordiamo che, a differenza di Shazam!, che ha scelto Mark Strong nei panni del cattivo dei fumetti Dr. Sivana, nel nuovo capitolo le villain saranno Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler, che interpreteranno tre personaggi originali ispirati alla mitologia greca. Diretto da Sandberg e scritto da Henry Gayden e Chris Morgan, Shazam! Fury of the Gods includerà nel cast Zachary Levi (che ha recentemente smentito i rumor sul recast di Shazam), Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good e Djimon Hounsou.

Il film uscirà nelle sale il 17 marzo 2023. Per altri contenuti guardate il trailer di Shazam Fury of the Gods.