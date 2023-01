Shazam 2, svelata la data d'uscita del trailer e il nuovo poster promozionale!

Il trailer sta arrivando. La conferma dell'arrivo delle prime immagini ufficiali di Shazam 2 è arrivata proprio da Rachel Zegler che nella pellicola vestirà i panni di un personaggio ancora non ufficialmente rivelato. L'attrice ha pubblicato anche quello che sembra essere un nuovo poster promozionale.

Con le trasformazioni degli ultimi mesi in casa DC e James Gunn che svela quanti progetti saranno presentati nelle prossime settimane, sembra quasi rassicurante vedere dei vecchi amici. Tra questi c'è sicuramente lo Shazam di Zachery Levi. Al momento non si sa quale sarà il destino del personaggio nella gestione dei nuovi CEO ma, vedendo i tipi di prodotti a cui Gunn ci ha abituato negli anni, non sarebbe strano scoprire che Shazam sia uno dei pochi personaggi salvati da questo quasi totale reboot.

Nel nuovo trailer promozionale, oltre ad esserci mostrato il costume integrale di Shazam, ci vengono svelati per la prima volta i vari villain ed eroi che erano stati annunciati nel corso dei mesi. Le cattive principali di questo secondo capitolo, le figlie di Atlas, ci vengono mostrate in tutto il loro splendore rispettivamente interpretate da Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. Insomma, un vero e proprio inno al girl power. Insieme alle villian, è ritratta anche la Shazam Family importantissima new entry di questo secondo capitolo.

I fan sembrano essere particolarmente ansiosi di avere notizie sul futuro del vari personaggi. James Gunn ha promesso annunci per gennaio causando ancor più curiosità da parte degli appassionati. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!