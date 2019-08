Shazam! 2: il sequel approfondirà maggiormente la famiglia adottiva di Billy Batson

Il regista di Shazam!, David F. Sandberg, ha dichiarato che il sequel esplorerà maggiormente la 'Shazamily', la famiglia adottiva di Billy Batson e del suo alter ego supereroe, che potrebbero essere alle prese con una minaccia piuttosto importante. Il film vede protagonista Asher Angel nella versione adolescente e Zachary Levi in quella adulta.

"Sembra che si possa fare di più con la famiglia Shazam. Li abbiamo appena introdotti ma si potrebbe approfondire come funziona una famiglia di supereroi" ha spiegato Sandberg a Backstory Magazine, quando gli è stato chiesto della trama che si potrebbe sviluppare nel sequel.

"Abbiamo anche inserito una piccola scena mid-credit con Mister Mind, e si potrebbe percorrere quella strada. Oppure si potrebbe introdurre un altro cattivo. Ce ne sono molti tra cui scegliere nel mondo di Shazam".



Poichè David F. Sandberg non ha saputo trattenersi nella fase finale del primo film ha dotato Freddy (Jack Dylan Grazer), Mary (Grace Fulton), Eugene (Ian Chen), Pedro (Jovan Pena) e Darla (Faithe Herman) delle stesse abilità magiche che trasformano Billy in Shazam, creando una famiglia di supereroi volanti.

"Ho visto molte speculazioni online sui bambini che si trasformano in adulti ma la gente pensava che non ci sarebbe stato modo di farlo nel primo film e che lo avremmo riservato per il sequel" ha spiegato il regista.

"Per noi invece è stato 'no, facciamo il meglio che possiamo adesso'. Non sai mai cosa accadrà quindi non bisognerebbe trattenersi senza motivo. Inoltre il film si basa proprio sul tema della famiglia".

Zachary Levi ha spiegato che vorrebbe vedere Shazam con Wonder Woman e Aquaman, spiegando che il crossover con Black Adam potrebbe esserci nel terzo film.