Shazam! 2: posticipate anche le riprese del film con The Rock

Come per gli altri film DC e in generale tutte le grandi produzioni di Hollywood (e non solo), la lavorazione di Shazam! 2 subirà dei ritardi a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha confermato lo stesso Dwayne Johnson, protagonista e produttore della pellicola, durante un recente Q&A su Instagram.

"Abbiamo ancora in programma di iniziare le riprese a fine estate, probabilmente saranno spostate a fine di agosto o a settembre" ha spiegato Johnson. "Questo è un progetto che porto nel cuore, e non vedo l'ora che possa finalmente iniziare."

L'attore ha iniziato i suoi duri allenamenti per interpretare Black Adam già da diversi mesi. Se la produzione non dovesse subire ulteriori ritardi, comunque, le riprese dovrebbero svolgersi regolarmente in vista dell'uscita prevista per il 22 dicembre 2021.

A proposito del film cone The Rock, nei giorni scorsi sono emerse alcune possibili indiscrezioni sulla trama dai Black Adam.

Per rimanere in casa Warner e DC Films, in questo momento sono bloccate anche le riprese di The Batman, il film di Matt Reeves che vedrà il debutto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, e vale lo stesso per la post-produzione di The Suicide Squad. L'uscita di entrambe le pellicole è ancora prevista rispettivamente per giugno e agosto 2021.