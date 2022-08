Shazam! 2, dopo il rinvio dell'uscita il regista condivide un video BTS

Dopo la notizia di questa mattina, che ha confermato il rinvio dell'uscita di Shazam 2, il regista David F. Sandberg ci ha mostrato un piccolo video dalla sua postazione di post-produzione, sottolineando che schivare il sequel di Avatar significherà che il film della DC potrà avere anche una proiezione IMAX. Niente male dunque.

L'arrivo di David Zaslav al timone di Warner Bros Discovery ha sicuramente rimescolato le carte nell'ultimo periodo, portando a una ridefinizione del calendario di uscite della DC e alla cancellazione di progetti come Batgirl, per poter dare vita a un programma decennale sicuramente più definito. Proprio ieri abbiamo scoperto che dovremo attendere altri nove mesi per poter vedere Aquaman 2, che scivola dal 17 Marzo al 25 Dicembre 2023 e che al suo posto uscirà invece Shazam! Fury of the Gods, che ora non vedrà più la luce il 21 Dicembre.

Quest'ultima scelta, come sottolineato anche da Sandberg nel post appena pubblicato (che troverete in fondo all'articolo), è stata in verità una mossa ben studiata: il goal era quello di evitare un confronto diretto con Avatar: The Way of Water, in uscita a Dicembre, e che raccoglierà sicuramente un grande successo di pubblico. Proprio questa scelta garantisce a Shazam 2 delle sale IMAX, ma Sandberg sostiene che in cambio di questo "favore", adesso Cameron gli "deve un'uscita 4k di The Abyss".