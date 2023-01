Shazam 2, il regista svela quale sarà uno dei temi centrali del film!

Quando si parla di Shazam, ovviamente, si finisce a raccontare il percorso di crescita del suo protagonista. Secondo il regista David F. Sandberg sarà uno dei temi centrali del secondo capitolo svelando passo passo, sempre in maniera spensierata, la crescita improvvisa di Billy.

"Finalmente ha trovato una famiglia nel primo film" ha raccontato il regista. "Ma lo vediamo lottare un po' ora che stanno crescendo. Si tiene molto stretto alla sua famiglia perché non vuole che tutti si disperdano e se ne vadano per conto proprio" ha precisato, svelando quanto sia fondamentale per il personaggio l'idea di avere un gruppo e una realtà con cui riuscire ad indentificarsi e da usare come punto di riferimento.

Mentre Zachary Levi ha smentito il recast per Shazam, il regista ci ha tenuto a precisare quanto sia stato fondamentale il suo contributo per il ruolo. "Zach è così bravo nel farlo perchè nel suo cuore è un pò come quel ragazzo", ha detto. "Ma ha anche un ottimo raggio d'azione nel drammatico, e penso che sia bello che riesca a mostrarne un po'. Non è solo, 'Wow, divento un supereroe!' In realtà questa volta deve assumersi delle responsabilità e salvare il mondo" ha concluso.

Nel frattempo è finalmente arrivato il nuovo trailer di Shazam: Fury of the Gods che presenta le villain interpretate da Lucy Liu e Helen Mirren. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!