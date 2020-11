Shazam! 2, il regista pubblica un epico crossover con personaggi Marvel e Star Wars

Dopo il successo del primo film nel 2019, c'è già molta attesa per Shazam! Fury of the Gods, che dovrebbe arrivare al cinema nel giugno del 2023. Ci sono state già molte speculazioni su ipotetiche guest star e crossover dell'universo DC, e anche il regista David F. Sandberg, a quanto pare, vuole contribuire a modo suo ad alimentare le voci.

Sandberg ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un immaginario poster di Shazam! Fury of the Gods, opera dell'utente Twitter @cloniicory. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nell'immagine compaiono, tra gli altri, personaggi del Marvel Cinematic Universe come Thor (Chris Hemsworth), Spider-Man (Tom Holland) e Black Widow (Scarlett Johansson), Luke Skywalker (Mark Hamill) di Star Wars, una rappresentanza dell'universo DC come Wonder Woman (Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa), e persino John Wick (Keanu Reeves) e Mechagodzilla.

Il risultato è una bonaria e divertente presa in giro dei rumor sui personaggi che potrebbero apparire nel secondo capitolo di Shazam!, che hanno coinvolto anche Black Adam (Dwayne Johnson) e Superman (Henry Cavill). Parlando di crossover, in ogni caso, nei mesi scorsi David F. Sandberg ha rivelato quale sarebbe il personaggio che gli piacerebbe davvero vedere.

"Voglio dire, sono un grande fan di Spider-Man" ha raccontato a ComicBook.com lo scorso aprile. "Quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente, perché lo adoro. Non so come funzionerebbero insieme."

