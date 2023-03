Shazam! 2, il regista elogia Helen Mirren: 'Voleva fare da sola tutte le acrobazie'

Tra poche settimane arriverà nelle sale italiane Shazam! Fury of the Gods, sequel del cinecomic DC del 2019 con protagonista Zachary Levi. Tra le new entry del cast spicca tra tutte Dame Helen Mirren, apprezzatissima dai fan e dal regista del film David F. Sandberg, che recentemente ha parlato dell'attrice con Slashfilm.

“È come un soldato. Voleva fare tutte le sue acrobazie e ne ha fatte parecchie. L'abbiamo fatta mettere sui cavi e l'abbiamo fatta alzare in aria e tutto il resto. È hardcore". Parlando poi del casting dell'attrice, voluto a grandissima richiesta dai fan, il regista ha continuato:

"Sono rimasto sorpreso perché all'inizio lei era come una specie di nostro riferimento, del tipo, 'Oh, qualcuno come Helen Mirren, pensateci un po'. Così le abbiamo chiesto di dire semplicemente, 'Okay, rispondi di 'no' e noi andremo subito avanti", ha rivelato. " Ma in realtà ha detto di sì, e questo ha influenzato tutto il resto del casting".

Infatti, il casting di Lucy Liu è stato preso in considerazione proprio in virtù del sì della Mirren: "Quando Helen Mirren ha detto di sì, è stato come," Ok, dobbiamo mantenere questo livello e trovare qualcuno che possa agire contro di lei. E poi abbiamo pensato a Lucy Liu, e lei ha detto di sì".

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di Helen Mirren, che ha raccontato la sua esperienza sul set di Shazam! 2.