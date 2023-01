Shazam! 2, il regista elogia Helen Mirren e Lucy Liu:'Un sogno lavorare con loro!'

Nell'ultimo trailer di Shazam! Fury of the Gods, sequel diretto da David F. Sandberg, compaiono anche alcune new entry del calibro di Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu. Intervistato da Entertainment Weekly, Sandberg ha speso bellissime parole nei confronti di Mirren e Liu, che arricchiscono il cast del secondo capitolo.

"È stato un sogno lavorare con loro. Abbiamo puntato in alto quando abbiamo lanciato il film e abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo. Sono entrambe così cazzute. In un certo senso hai un'aspettativa del tipo 'Oh, è Dame Helen che arriva sul set!'. Ma il primo giorno in cui è arrivata ha detto 'Sì! Abbiamo bisogno di maggior potenza sul set! Ora siamo qui!'. E io ho detto qualcosa del tipo 'Oh, okay!'" ha raccontato il regista. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Shazam!, il primo film del franchise.



Shazam! Furia degli dei (Fury of the Gods) è il sequel di Shazam! e vedrà il ritorno di Billy Batson con i suoi fratelli adottivi Freddy, Mary, Pedro, Eugene e Darla, tutti dotati di superpoteri, che saranno costretti ad affrontare le tre figlie di Atlante: Hespera, Kalypso e Anthea.



Nel cast del film troviamo Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Lucy Liu, Djimon Hounsou e Helen Mirren.



Non perdetevi il trailer di Shazam! Furia degli dei, il sequel diretto da David F. Sandberg.