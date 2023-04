Shazam 2, il regista David Sandberg stronca il suo stesso film su Letterbox: Inguardabile!

Il risultato negativo di Shazam: Furia degli Dei ha fatto parecchio parlare nelle scorse settimane, e mentre i DC Studios si stanno dirigendo verso l'atteso reboot di James Gunn e Peter Safran il regista David F Sandberg si è reso protagonista di un simpatico siparietto su Letterbox.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, infatti, Sandberg si è recato sul famoso portale dedicato al cinema e ai cinefili e, firmandosi col suo nome vero, ha lasciato una recensione negativissima a Shazam: Furia degli Dei, assegnando al suo stesso film il voto minimo di mezza stella. Il motivo di questa uscita? Semplice, farsi gioco di tutti gli spettatori che hanno ripetuto in coro la stessa lamentela, ovvero il fatto che le personalità di Shazam adulto e Billy adolescente siano così diverse tra loro, una critica molto comune tra i fan DC già ai tempi del primo capitolo. Non a caso, David Sandberg scrive: "Billy e Shazam hanno hanno personalità diverse. Qualcuno avrebbe dovuto farlo presente al regista. Inguardabile!".

Questa tra l'altro non è la prima volta che David F Sandberg risponde con ironia al fiasco del suo nuovo film: in precedenza, ad esempio, aveva scherzato sugli incassi da flop di Shazam 2, dicendo che per fortuna Warner Bros lo aveva pagato in anticipo.

Ricordiamo che l'edizione home-video di Shazam: Furia degli Dei sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 23 maggio.