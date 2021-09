Shazam 2: il regista conferma la fine delle riprese con una nuova immagine del cinecomic!

David F. Sandberg è recentemente intervenuto sui suoi canali social per annunciare ufficialmente la fine delle riprese di Shazam! Fury of the Gods, film che vedrà il ritorno di Zachary Levi nei panni del supereroe del titolo che stavolta sarà affiancato dalla sua famiglia di supereroi già vista al termine del primo film. Uscita prevista nel 2023.

Dopo aver inizialmente smentito la fine delle riprese di Shazam 2, Sandberg stavolta lo ha confermato ufficialmente su Instagram, dove ha scritto: "Fine delle riprese, ora è tempo di dormire...", in aggiunta a un'immagine che lo vede al centro di una stanza distrutta sul set della pellicola. Ovviamente è solo una battuta: le riprese della pellicola saranno anche finite ma adesso alla produzione e a Sandberg stesso aspettano mesi di duro lavoro in post-produzione da qui fino a giugno 2023, ovvero la data indicata per l'uscita nelle sale della pellicola attesissima per il DC Extended Universe.

La trama rimane ancora top secret, sappiamo solo che oltre al ritorno di Zachary Levi nei panni di Shazam nel cast ci saranno anche Billy Batson (Asher Angel) e i membri della sua famiglia, ovvero Freddy (Jack Dylan Grazer), Eugen (Ian Chen), Pedro (Jovan Armand), Darla (Faithe Herman) e Mary (Grace Fulton). Le loro versioni adulte sono invece interpretate da Adam Brody, D.J. Cotrona, Ross Butler e Meagan Good. Tra le new entry segnaliamo invece Helen Mirren e Lucy Liu, ingaggiate rispettivamente per interpretare Hespera e Kalypso, le figlie del dio Atlas (qui le foto di Helen Mirren sul set di Shazam 2).

La data d'uscita ufficiale di Shazam! Fury of the Gods è fissata al 2 giugno 2023. Probabilmente al prossimo DC Fandome verrà mostrata qualcosa del film, sicuramente vedremo un nuovo trailer di The Batman.