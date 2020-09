Shazam! 2, il regista anticipa atmosfere horror nel cinecomic DC: ecco cosa ha detto

Tra i più attesi live action targati DC, oltre naturalmente a The Batman e Black Adam, c'è il sequel Shazam! Fury of the Gods, che come il primo sarà diretto da David F. Sandberg. Il regista è noto per film horror come Annabelle e Lights Out, e ha recentemente raccontato come ha utilizzato il suo background anche nel prossimo lavoro.

"Voglio dire, c'è dell'horror, un pochino di horror, anche in Shazam!" ha raccontato Sandberg alla recente convention virtuale del DC FanDome. "A volte diventa un po' spaventoso. Quindi è stato bello poter usare il mio passato di regista horror. In ogni caso, sarò anche noto come regista dell'orrore, ma sono fan di tutti i tipi di film. Adoro i film di supereroi e quelli di azione, [...] quindi è stato come un sogno che si avvera."

Anche nel secondo capitolo, Shazam! Fury of the Gods, c'è quindi da aspettarsi, forse anche in misura maggiore, un po' del tocco horror di David F. Sandberg. Il film è atteso nel 2022, e le riprese inizieranno tra qualche mese, ma il regista non ha voluto anticipare molti dettagli sulla trama. "Non posso davvero parlare di uno o più villain, ma credo che molti spettatori rimarranno sorpresi" ha spiegato ancora al DC FanDome. "Sarà qualcosa di inaspettato."

In Shazam! Fury of the Gods, inoltre, sembra ci sarà anche molta più azione per la famiglia Shazam.