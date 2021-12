Shazam! 2: Rachel Zegler commenta un tweet che la definisce 'davvero brava' nel film

Shazam salirà di livello nel suo secondo capitolo, con un budget più alto e un cast di grandi nomi. Recentemente qualcuno ha commentato su Twitter la performance di Rachel Zegler, la quale ha ribattuto.

@bigscreenleaks nel tweet in questione ha detto di di aver sentito che Zegler "è DAVVERO brava in @ShazamFuryOfTheGods". L'attrice ha ricondiviso il post, scrivendo "grande se è vero". Una risposta sicuramente ironica, in una situazione che fa scattare diverse domande. Secondo IMdb, infatti, Shazam! Fury of the Gods sarebbe adesso in fase di post-produzione, con un'uscita prevista per il 2023. Come sarebbe dunque possibile che qualcuno abbia visto in anteprima la performance di Zegler se la pellicola, con grande probabilità, non ha ancora ultimato il lavoro di montaggio ed effetti? L'unica opzione è che le persone coinvolte nella produzione stiano elogiando il lavoro della giovane attrice. Il che, in ogni caso, sarebbe comunque un gran complimento per lei.

La giovane interprete, dopo il recente film di Spielberg, è a una svolta fondamentale nella sua carriera. Tanti, infatti, saranno sicuramente i lavori in arrivo per lei in futuro, dopo che è apparsa in titoli così celebri. E a proposito di Spielberg, sembra che tutti i colleghi di Shazam! siano stati invitati da Rachel Zegler a vedere West Side Story al cinema, dove non c'è stata una grande affluenza. Speriamo, ovviamente, che seguano il suo consiglio!