Shazam! 2, Rachel Zegler canterà nel film? Risponde David F. Sandberg!

La star di West Side Story, Rachel Zegler, è una delle new entry nel cast di Shazam! Furia degli dei, sequel di Shazam! diretto da David F. Sandberg. Nella sua breve carriera cinematografica, Zegler è conosciuta in particolare per le sue doti canore e i fan si chiedono se anche nel film DC ci sarà l'opportunità di sentirla cantare.

Il regista del film David F. Sandberg ha svelato che non ci sarà una sequenza di canto per Zegler ma il motivo è piuttosto bizzarro.



Sandberg ha confessato di aver conosciuto troppo tardi le qualità canore dell'attrice perché, in caso contrario, avrebbe forse preparato una scena ad hoc:"È divertente perché non avevo idea del suo canto, e sembra che canti in ogni altro film. Nel nostro non lo fa perché non lo sapevo!" ha raccontato ad Entertainment Weekly. Non perdete il nuovo trailer di Shazam! Furia degli dei.



La star Rachel Zegler in Shazam! Furia degli dei interpreterà Anthena, la terza figlia di Atlas. Insieme alle sue sorelle maggiori, Hespera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Liu) sono pronte a sfidare Billy Batson e i suoi fratelli.



Il regista ha speso parole di elogio per Helen Mirren e Lucy Liu, due delle star più note entrare a far parte del cast del sequel, dodicesimo lungometraggio del DC Extended Universe e in uscita a marzo nelle sale.