Shazam! 2, Mirren e Liu come nuovi villain: perché Sandberg ha scelto PROPRIO loro?

Dopo l'esilarante poster ufficiale di Shazam! Fury of the Gods che vede il protagonista in monopattino, arrivano le prime immagini dei villains del nuovo film di David F Sandberg: si tratta di Helen Mirren e Lucy Liu. Ma come mai la scelta di queste due attrici?

A spiegare tale casting è il regista stesso: "c'è bisogno di grandi antagonisti per un grande film su un supereroe". La ragione di tale scelta sarebbe dunque traducibile con un 'alzare l'asticella'.

Helen Mirren e Lucy Liu interpretano rispettivamente Hespera e Kalypso, le due figlie di Atlas che combatteranno contro il nostro eroe. "E' qualcosa di nuovo per i fans. L'abbiamo detto dall'inizio, puntiamo davvero in alto".

I fan infatti sembrano aver accolto bene e con sorpresa la scelta delle due attrici come antagonisti. Il regista poi procede per raccontare un piccolo aneddoto: "Ci dicevamo: 'dovremmo puntare a qualcuno al livello di, per esempio, Helen Mirren', poi l'abbiamo chiamata e ci ha detto subito di sì. 'Oddio, abbiamo DAVVERO HELEN MIRREN!' E poi abbiamo fatto lo stesso con Lucy Liu e anche lei ha accettato".

In attesa di vedere la performance stellare delle due attrici, vi invitiamo a dare un'occhiata ai nuovi costumi di Shazam! Fury of The Gods.