Shazam 2, Meagan Good spiega: 'Voglio che le bambine nere si vedano rappresentate'

Con l'anticipo dell'uscita di Shazam! Fury of the Gods, il sequel del cinecomic di David F. Sandberg è sempre fra i più chiacchierati tra i prossimi in arrivo per quanto riguarda il DC Extended Universe. Nell'attesa che arrivi anche un primo trailer a supporto, l'attrice Meagan Good, membro della Shazam Family, ha parlato di rappresentazione.

Nel corso di un'intervista a PopCulture, Meagan Good ha confermato che il suo ruolo, quello della versione con i superpoteri della piccola Darla Dudley, sarà più esteso in questo sequel. L'attrice ha parlato anche del particolare valore simbolico del suo personaggio in termini di rappresentazione:

"Sono eccitata per Shazam! perché una cosa che ritengo importante per me è che voglio che le bambine sappiano che anche le bambine nere si vedono rappresentate tra i supereroi. C'è qualcosa, in termini di supereroi femminili e neri, che non abbiamo mai avuto se non negli ultimi due anni, a parte Eartha Kitt che interpretava Catwoman, ricordate? Ma a parte quello, non abbiamo avuto nessun supereroe rilevante, tant'è che non è mai diventata una prassi, ma è sempre un grande evento quando accade".

Shazam! Fury of the Gods è stato anticipato al 16 dicembre 2022 a causa dei posticipi di Flash e Aquaman 2, questi ultimi legati allo sviluppo degli effetti visivi in post-produzione. Come sottolineato dallo stesso regista, adesso Sandberg non potrà più dare la colpa al film su Flash se ci saranno eventuali incongruenze nel suo film:

"Shazam 2 non spiega mai perché i loro costumi siano differenti. Se qualcuno me lo avesse chiesto, il mio piano era quello di dire che Flash aveva incasinato la linea temporale ma ora il nostro film esce prima di quello su Flash, quindi dirò che è stato il Mago a farlo. Un consiglio per i filmaker: mettete sempre un Mago nei vostri film per essere a prova di CinemaSins [canale su YouTube che fanno video sugli errori e le cose inspiegabili in un film]".