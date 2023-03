Shazam! 2: Lucy Liu tornerebbe a dirigere un progetto supereroistico dopo Luke Cage?

Tra pochi giorni arriverà nelle sale Shazam! Fury of the Gods, il nuovo cinecomic DC che vedrà il ritorno di Zachary Levi nei panni dell'iconico eroe dopo il primo capitolo del 2019.

Nel film faremo la conoscenza delle figlie di Atlas, interpretate da Helen Mirren (Hespera), Rachel Zegler (Anthea) e Lucy Liu (Kalypso), che recentemente ha risposto ad alcune domande legate alla sua carriera da regista. Oltre ad aver diretto diversi episodi di Graceland, Law & Order: Special Victims Unit e Elementary, Liu ha già lavorato nel mondo dei cinecomic, come regista del primo episodio della seconda stagione di Luke Cage.

Ma all'attrice piacerebbe dirigere nuovamente un progetto di supereroi in futuro? Ecco cos'ha dichiarato nella sua recente intervista ai microfoni di ComicBook: "Non mi dispiacerebbe tornare dietro la telecamera, ma dovrebbe essere per una buona ragione perché richiede così tanto tempo ed energia e sai, devi davvero dedicargli tutto", ha condiviso Liu. "Penso che sia un impegno che richiede il 10.000% delle tue forze e ci sono così tante cose che si possono fare nel mondo dei fumetti, sai, quindi sì, non direi mai di no, lo prenderei in considerazione".

Per salutarvi vi lasciamo con le ultime dichiarazioni del regista di Shazam! Fury of the Gods e vi ricordiamo che la pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 16 marzo.