Shazam! 2, Lucy Liu celebra la sorella' Helen Mirren: 'SAG Award meritatissimo'

In Shazam! Fury of the Gods Lucy Liu e Helen Mirren condivideranno lo schermo in qualità di villain del film, e nella realtà la prima ha deciso di celebrare la seconda sui social per il riconoscimento ottenuto durante la premiazione dei SAG Awards.

Le due attrici, che nel sequel del cinecomic con Zachary Levi prestano il volto alle dee sorelle Kalypso ed Hespera (con la terza sorella interpretata da Rachel Zegler) nella realtà sembrano aver legato molto, e a dimostrarlo arriva anche l'ultimo post di Lucy Liu, che si congratula con la collega per il riconoscimento alla carriera ottenuto la scorsa domenica agli Screen Actor Guild Awards.

"Congratulazioni alla mia meravigliosa sorellona @helenmirren per il tuo SAG Lifetime Achievement Award" ha scritto Liu su Instagram "Sei sexy, divertente, incredibilmente intelligente, estremamente generosa, e hai un vero dono nel capire le persone in maniera così profonda e piena d'affetto. Sei un tesoro, e questo riconoscimento non poteva essere più meritato!".

Purtroppo manca ancora parecchio per vedere come se la caveranno Liu, Mirren e Zegler nei rispettivi ruoli nella pellicola diretta da David F. Sandberg, poiché Shazam! Fury of the Gods arriverà solo a giugno 2023 nelle sale. Ma considerata l'esperienza e il talento delle prime due e quanto ci ha mostrato Zegler in West Side Story, diremmo che su questo fronte possiamo dormire sonni tranquilli.