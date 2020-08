Shazam! 2, ecco il fantastico primo poster ufficiale griffato DC FanDome

Dopo averlo mostrato al DC FanDome lo scorso fine settimana, il regista David F. Sandberg ha finalmente condiviso in alta risoluzione il primo poster ufficiale di Shazam! 2, atteso nuovo cinecomic con protagonista Zachary Levi.

Il film, che come annunciato proprio durante l'acclamata convention virtuale, sarà intitolato Shazam! Fury of the Gods, vedrà Zachary Levi è pronto a riprendere il suo ruolo di bambino diventato supereroe, mentre Asher Angel tornerà nei panni del giovane Billy Batson. Nel cast ci saranno anche i giovani Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Grace Fulton (Mary Bromfield), Ian Chen (Eugene Choi), Jovan Armand (Pedro Peña), Faithe Herman (Darla Dudley), mentre Adam Brody, Michelle Borth, Ross Maggiordomo, DJ Cotrona e Meagan Good interpreteranno ancora una volta le loro controparti adulte e superpotenti.

Al momento non è noto quando potrebbe iniziare la produzione, ma nei giorni scorsi alcune voci di corridoio hanno suggerito una finestra di inizio delle riprese per la primavera del 2021. Ma nonostante l'incertezza scaturita dalla pandemia, Shazam! Fury of the Gods è attualmente previsto per le sale cinematografiche il 4 novembre 2022.

Qualche settimana fa, il regista David F. Sandberg aveva trollato i fan con la pubblicazione del primo trailer ufficiale, ma come può esistere un trailer se le riprese non sono ancora iniziate? E' semplice, cliccate sul link evidenziato per scoprirlo!