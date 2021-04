Shazam 2: Eiza Gonzalez è nel cast del cinecomic? Risponde il regista

Dopo i vari nomi annunciati come new entry nel cast di Shazam! Fury of the Gods, le cui riprese sono imminenti, è stato lanciato il rumor che vede anche Eiza Gonzalez tra i nomi coinvolti nel sequel del cinecomic Warner/DC con protagonista Zachary Levi; in risposta a queste voci è intervenuto perfino il regista David F. Sandberg per rispondere.

Dopo gli ingressi nel cast di Luly Liu ed Helen Mirren era normale che le voci sui prossimi nomi ad aggiungersi alla lista di attori di Shazam! Fury of the Gods si sarebbe allungata, anche solo semplicemente attraverso rumor non confermati. Uno di questi vorrebbe infatti l'ingresso in Shazam 2 di Eiza Gonzalez, già nota per la sua partecipazione al film Baby Driver - Il genio della fuga, Bloodshot e nella serie Dal tramonto all'alba.

A rispondere a questo succulento rumor è stato il regista del film in persona, David F. Sandberg, che è intervenuto su Twitter in risposta a un fan che faceva notare come Sandberg avesse iniziato a seguire sul social proprio Eiza Gonzalez. Il regista ha quindi risposto con l'emoticon degli occhi sbarrati, che naturalmente non si traduce in una conferma, ma ciononostante non è nemmeno una smentita al coinvolgimento dell'attrice nel suo prossimo film.

Probabilmente sapremo qualcosa di più una volta cominciate le riprese, che per ora sarebbero programmate per partire tra maggio e giugno ad Atlanta, Georgia.

Diretto da David F. Sandberg, già regista del primo film, Shazam! Fury of the Gods vedrà il ritorno di Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Martha Milas e Faithe Herman. Al momento la sua uscita nelle sale è prevista per giugno 2023.