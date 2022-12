Shazam! 2, Dwayne Johnson ha rifiutato un cameo nel film?

Nonostante la trama nei fumetti li metta in contrapposizione, dal punto di vista cinematografico non sembra esserci un vero collegamento tra Shazam e Black Adam. Zachary Levi contro Dwayne Johnson è un'ipotesi che non si è concretizzata ma secondo alcune indiscrezioni The Rock avrebbe rifiutato un cameo nel sequel di Shazam!

Umberto Gonzalez di The Wrap ha commentato su Twitter un post sulla questione, affermando che Johnson sarebbe stato contattato per partecipare con un cameo nel film. Inoltre l'attore ed ex wrestler non ha mai fatto alcun riferimento a Shazam. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Black Adam. Shazam! 2 sarà nelle sale cinematografiche dal mese di giugno 2023.



L'endorsement di Johnson nei confronti di Henry Cavill in Superman è un indizio piuttosto chiaro sulle preferenze della star di Black Adam.

Tuttavia, le cose sono drasticamente cambiate nelle ultime ore. Con l'annuncio di James Gunn e Peter Safran sugli aggiornamenti per i piani futuri del franchise è chiaro che ora le evoluzioni del DC Universe sono imprevedibili.



Il licenziamento di Henry Cavill dopo la sua partecipazione con un cameo in Black Adam ha provocato uno scossone che ha coinvolto lo stesso Gunn ma anche Dwayne Johnson, che si era prodigato per il ritorno di Cavill nei panni di Clark Kent.

Nel cast del sequel di Shazam! torneranno Zachary Levi, Asher Angel, Grace Fulton, Rachel Zegler e Jack Dylan Grazer.