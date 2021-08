Shazam 2, Djimon Honsou e la Shazam Family nelle nuove foto dal set

Dopo la conferma del ritorno del Mago Shazam di Djimon Honsou , l'attore è tornato a mostrarsi nelle nuove foto dal set di Shazam!: Fury of the Gods insieme agli interpreti della famiglia di Billy Batson.

Come potete vedere in calce alla news, i nuovi scatti mostrano Hounsou insieme a Grace Fulton, Javan Armand e Ian Chen, interpreti rispettivamente di Mary, Pedro e Eugen. Vi ricordiamo che i membri della Shazam Family in forma di supereroi (interpretati da Adam Brody, D.J. Cotrona, Ross Butler, Michelle Borth e Meagan Good) sono comparsi di recente nella prima foto ufficiale di Shazam! 2 condivisa dal regista David F. Sandberg.

Per quanto riguarda le new entry lo scorso marzo è stato rivelato che Helen Mirren si sarebbe unita al cast del sequel nel ruolo della villain Hespera, una delle figlie di Atlas. L'annuncio è stato poi seguito dalla notizia del casting di Lucy Liu nei panni di Kalypso, sorella della stessa Hespera. Inoltre, la star di West Side Story Rachel Zegler è stata ingaggiata in un ruolo chiave che però non è ancora stato rivelato.

Il sequel vanterà lo stesso team del film originale, con Sandberg a dirigere su una ceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan, per un'uscita prevista nelle sale il 2 giugno 2023.