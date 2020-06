Shazam 2, confermato il ritorno di un personaggio nel sequel del cinecomic DC

Shazam 2 sarà anche stato posticipato, ma nelle ultime ore sono trapelati dei nuovi dettagli, come ad esempio il ritorno di un personaggio del primo film.

Ai microfoni di LRM, Marta Milans ha infatti confermato il ritorno di Mama Rosa Vasquez in Shazam 2, la madre adottiva di Billy Batson e gli altri piccoli/grandi supereroi.

"Onestamente, stavo parlando con gli sceneggiatori, e gli detto 'Fate come volete! Ma assicuratevi che Mama Rosa abbia il suo bel mantello, e possa volare!'. Nel film tutti i miei figli possono volare, e io vorrei volare con loro nel sequel" racconta al sito l'attrice "Non so se mi ascolteranno, o se mi daranno un mantello. Ma Mama Rosa ci sarà!".

Oltre a lei, è probabile che torni anche Papà Victor Vasquez (Cooper Andrews) e, ovviamente, tutti i ragazzi. Che famiglia super sarebbe, altrimenti?

Ma quanto sarà fedele ai fumetti la pellicola?

"Beh, alla fine, il film è basato sui fumetti... Ma in maniera non troppo letterale. C'è stata parecchia libertà finora nello sviluppo della storia. È qualcosa di simile ai primi fumetti, ma non parola per parola C'è parecchio spazio per una nuova avventura" spiega Milans, che non può rivelare molto di più, ma conferma che i piani fosero quelli di iniziare a girare Shazam 2 in estate.

Vedremo se questo sarà il caso.

Shazam 2 uscirà nelle sale americane il 4 novembre 2022.