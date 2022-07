Shazam 2: al Comic-Con il nuovo trailer? Ecco il teaser che lo anticipa!

Come era ampiamente prevedibile, Warner Bros. Pictures porterà Shazam! Fury of the Gods al San Diego Comic-Con di quest'anno. Del sequel di Shazam! è arrivato online un allettante teaser per annunciare la sua partecipazione al Comic-Con, il cui panel si terrà il 23 luglio prossimo. La pellicola arriverà quindi nelle sale il 21 dicembre 2022.

Uno degli ultimi aggiornamenti relativi a Shazam! Fury of the Gods è stata la diffusione del nuovo poster al CinemaCon, dove la Warner ha presentato la sua prossima serie di film DC. Il Black Adam di Dwayne Johnson è già stato confermato per un'apparizione al Comic-Con, e ora Shazam si unirà al suo rivale di lunga data nella storica Sala H di San Diego.

"Shazam! Fury of the Gods è diretto al San Diego Comic-Con il 23 luglio. #ShazamMovie", recita il tweet dell'account Twitter ufficiale di Shazam! Il breve videoclip di 17 secondi mostra Zachary Levi nei panni del DC avvolto dalle ombre. "Come butta? Sono di nuovo io", dice Levi. "E' solo un anticipo". Si può presumere che nuove scene di Shazam! 2 saranno mostrate al San Diego Comic-Con o addirittura un trailer ufficiale, dato che il film uscirà nelle sale quest'anno e ancora non abbiamo nulla al riguardo.

Il regista di Shazam! David F. Sandberg torna a dirigere il sequel, basato su una sceneggiatura di Henry Gayden e Chris Morgan e sui personaggi DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck. Il film è interpretato da Zachary Levi nel ruolo di Shazam, Asher Angel nel ruolo di Billy Batson, Jack Dylan Grazer nel ruolo di Frederick "Freddy" Freeman, Djimon Hounsou nel ruolo di Shazam, Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu.

Per Levi Shazam 2 manterrà il cuore del film originale. Scopriamo insieme chi potrebbe interpretare Rachel Zegler nella pellicola.