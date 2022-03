Shazam 2, chi interpreta Rachel Zegler? Il regista risponde con un video epico!

Sappiamo bene che Rachel Zegler si è unita al cast di Shazam 2, ma fino ad oggi non era stato specificato in che ruolo la vedremo nel sequel del film Warner / DC. Attraverso un divertentissimo video postato sul suo canale Twitter, il regista della pellicola David F. Sandberg ha spazzato via ogni dubbio e svelato il personaggio al suo pubblico.

Tramite un video in cui il regista stesso risponde a un sondaggio lanciato sul social su quale personaggio sia interpretato da Zegler, ha annunciato che l'attrice darà vita a Tawky Tawny, ovvero Rosso Boccalarga, sorta di tigre parlante antropomorfa apparsa per la prima volta nei fumetti al fianco di Shazam (che all'epoca si chiamava Capitan Marvel) nel dicembre 1947.

Zegler aveva anticipato qualcosa riguardo al dettaglio sul ruolo qualche settimana fa: "Ci sono 3 dee. Sono la più giovane di 3 dee, 3 sorelle. Arriviamo a scuotere un po' la Shazamily, è un film così divertente... Sono molto elettrizzata nel vedere il prodotto finito".

Solamente ieri, il regista rispondeva con il suo solito sarcasmo al rinvio nelle sale di Flash, sostenendo che adesso non può usarlo più come scusa per alcune delle cose inspiegabili che appariranno invece nel suo film: "Shazam 2 non spiega mai perché i loro costumi siano differenti. Se qualcuno me lo avesse chiesto, il mio piano era quello di dire che Flash aveva incasinato la linea temporale ma ora il nostro film esce prima di quello su Flash, quindi dirò che è stato il Mago a farlo. Un consiglio per i filmaker: mettete sempre un Mago nei vostri film per essere a prova di CinemaSins [canale su YouTube che fanno video sugli errori e le cose inspiegabili in un film]".

In futuro Rachel Zegler sarà Biancaneve nel live action Disney, al fianco di Gal Gadot nel ruolo della perfida regina. Nel frattempo l'attrice continua a godersi il successo di West Side Story, nominato a svariati Premi Oscar.