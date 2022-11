Shazam! 2, Asher Angel sulla rivoluzione dei DC Studios: 'Sono entusiasta'

In occasione dell'uscita della nuova commedia horror Darby Harper: Consulenza Fantasmi, la star di Shazam! Asher Angel ha parlato della rivoluzione di casa Warner e DC Studios, di James Gunn e Peter Safran.

"Amico, mi sento davvero bene ora che Peter e James sono entrati a farne parte", ha dichiarato l'attore nella sua ultima intervista con Comic Book Movie. "Sono ovviamente super talentuosi e super appassionati e adoro il modo in cui stanno creando questo piano decennale. Penso che per l'Universo DC ci siano molti film speciali in arrivo, e sono pronto per l'integrazione di Shazam con altri film di supereroi. Non siamo qui per parlare di Shazam, ma sono entusiasta".

Nel franchise DC, Angel interpreta Billy Batson da ragazzo e prossimamente tornerà nel ruolo in Shazam! Fury of the Gods. Il cast della pellicola è inoltre composto da Zachary Levi, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni di Freddy, Faithe Herman nel ruolo di Darla Dudley, Meagan Good in quelli di Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni di Eugene, Jovan Armand come Pedro Pena, D.J. Cotrona in quelli di Pedro, Marta Milans nei panni di Rosa Vasquez e Cooper Andrews nei panni di Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler in un ruolo attualmente sconosciuto, Helen Mirren come Hespera e Lucy Liu come Kalypso.

Diretto da David F. Sandberg, Shazam! Fury of the Gods arriverà nei cinema il 17 marzo 2023.