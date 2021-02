Shazam! 2, arriva la conferma: il Superman di Henry Cavill non ci sarà

Se la risposta del regista David F. Sandberg ai rumor sulla possibile presenza di Henry Cavill in Shazam! Fury of Gods non aveva chiarito del tutto la questione, un nuovo report pubblicato in queste ore da Variety non lascia spazio ai dubbi: l'interprete dell'Uomo d'Acciaio non apparirà nel film.

La conferma arriva da due fonti con conoscenza diretta della produzione e dei piani futuri di Cavill, il cui ritorno nei panni di Superman era stato annunciato lo scorso maggio con l'avvio delle trattative tra l'attore e Warner Bros. Al tempo l'Hollywood Reporter aveva indicato Shazam! 2 tra i progetti con la maggiore probabilità di riportare il personaggio sul grande schermo (ipotesi confermata anche dalle recenti parole di Sandberg), anche per via del cameo a sorpresa del primo Shazam!, ma a quanto pare lo studio opterà per una diversa soluzione.

Nel frattempo DC Films sta lavorando alla pre-produzione del film di Flash con protagonista Ezra Miller, progetto affidato a Andy Muschietti (IT, IT - Capitolo 2) che firmerà il ritorno di Ben Affleck e Michael Keaton nei panni dei rispettivi Bruce Wayne/Batman. Che Warner abbia in mente di riportare il Superman di Cavill sul grande schermo proprio in questa occasione? Nel caso di questa eventualità, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi con l'avvio della produzione.