Shazam! 2, Adam Brody definisce i costumi 'i più scomodi coi quali abbia mai lavorato'

La star di Shazam! Fury of the Gods, Adam Brody, ha criticato i costumi che il cast è costretto ad indossare nel franchise, a causa principalmente della scomodità. L'attore, che interpreta la versione supereroe di Freddy, tornerà in questo secondo capitolo della saga con protagonisti Zachary Levi e Asher Angel.

"Ognuno di noi aveva una sorta di squadra ai box per aiutarci ad indossare i nostri braccialetti ed entrare ed uscire dal nostro equipaggiamento. Non ti senti nudo, sei voluminoso, sei in un mucchio di cose, è come se stessi andando al Met Ball o qualcosa del genere" ha dichiarato Brody. Sul nostro sito è possibile recuperare la recensione di Shazam! in attesa di vedere Fury of the Gods.



Il secondo film è stato più semplice da girare, secondo Brody:"Per il primo che abbiamo girato i costumi erano molto più voluminosi e scomodi. Eravamo anche a Toronto in inverno, la nostra grande scena era tutto nell'acqua e di notte. Quindi è stato il momento più scomodo in cui abbia mai lavorato".



Ma non tutto è negativo. Lavorare in un film di supereroi ha diversi vantaggi:"Fare qualcosa di queste dimensioni credo sia parte del fascino. L'abbigliamento, le acrobazie, l'eroismo, sono su una scala differente rispetto a quella su cui lavoro normalmente".



Oltretutto, c'è chi vuole pensarci da sola a tutte queste cose. Il regista ha elogiato Helen Mirren, perché l'attrice britannica voleva a tutti costi eseguire lei stessa le acrobazie senza l'ausilio degli stunt-man.