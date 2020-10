Shazam! 2, Adam Brody aggiorna i fan sulle riprese del sequel

Adam Brody ha fornito ai fan un aggiornamento sullo stato della produzione di Shazam! 2, sequel nel quale l'attore tornerà ad interpretare la versione matura da supereroe di Freddy Freeman. Tuttavia quando si tratta di argomentare sul suo personaggio e del suo coinvolgimento nella trama del seguito, Brody sembra che ne sappia meno di noi.

"Non solo ci tengono nascoste queste cose in una certa misura ma sicuramente le tengono nascoste al pubblico" ha dichiarato Brody "Dunque, anche se sapessi molto, e non lo so, dubito che sarei in grado di divulgare qualcosa".

Nonostante ciò, Adam Brody è stato in grado di fornire ai fan un'idea approssimativa di quando lui, il protagonista Zachary Levi e il resto del cast inizieranno le riprese.



"Per come me la vedo, forse all'inizio dell'anno prossimo, forse all'inizio del prossimo anno inizieremo la produzione. E cosa c'è in serbo non lo so davvero. Sto aspettando come voi" ha dichiarato la star di The O.C.

Mentre il cast ha giurato di mantenere il più stretto riserbo sul film, hanno potuto tuttavia condividere il titolo del sequel: Shazam: Fury of the Gods. Un titolo perfetto per Billy Batson & co.

Nelle scorse settimane è stato annunciato che Black Adam, spin-off di Shazam! con protagonista Dwayne Johnson, non entrerà in produzione nel 2020.

David F. Sandberg ha anticipato delle atmosfere horror nel cinecomic DC, con protagonista Zachary Levi.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Shazam!, diretto da David F. Sandberg.