Shawn Levy alla regia del nuovo film senza titolo con Ryan Reynolds! Di cosa si tratta?

Sarà il regista di Deadpool Shawn Levy a dirigere il nuovo film Netflix con Ryan Reynolds: prende pian piano forma la nuova pellicola ancora senza titolo di cui il colosso di streaming si è aggiudicato il progetto.

Ryan Reynolds, Shawn Levy proseguono dunque la propria collaborazione: il regista e l'attore condividono attualmente il set di Deadpool 3 (ma quale sarà il titolo ufficiale?), dopo aver lavorato insieme per Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project. Anche la collaborazione del regista con il colosso dello streaming dalla N Rossa si avvia così verso nuovi orizzonti dopo la nomination ai Golden Globe di Levy per Tutta la luce che non vediamo, miniserie Netflix.

Shaw Levy dirigerà il nuovo film Netflix su sceneggiatura di Dana Fox (The Lost City). Ma di cosa si tratta?I primi dettagli trapelati vedono la nuova pellicola (ancora senza titolo) ricalcare lo spirito di Ocean's Eleven ma con un'ambientazione più internazionale. Il progetto è ancora nelle primissime fasi: servirà ancora del tempo per scoprire la trama e la formazione completa del cast che vede così Ryan Reynolds rinnovare il proprio sodalizio con Netflix dopo The Adam Project.

I piani del 2024 sono molto intensi per Reynolds: l'attore sarà protagonista di If - Gli amici immaginari diretto da John Krasinski, tornerà sul grande schermo con indosso la tuta da Deadpool e prenderà parte al set del nuovo film Netflix!