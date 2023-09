Shawn Levy dirigerà Avengers: Secret Wars? 'Ho letto quei rumor, non dirò altro'

Si tratta di un periodo intenso per i Marvel Studios, impegnati tra dozzine di progetti per cinema e tv e la scelta di cast artistici e registi. Uno dei progetti ancora senza un timoniere è Avengers: Secret Wars, titolo di punta del futuro prossimo Marvel. Tra i vari nomi spuntati online per la regia spicca quello di Shawn Levy.

"Ho letto quelle voci" ha dichiarato Levy a ET Canada nel corso del Toronto International Film Festival "Ed è tutto quello che dirò". Su Everyeye potete leggere il nostro approfondimento su Avengers: Secret Wars.



La versione cinematografica di Secret Wars sarà probabilmente il culmine delle trame narrative multiversali targate Marvel, combinando tutti gli universi in un unico MCU.



Ad anticiparlo era stato anche Kevin Feige:"Non tutti i film dell'Infinity Saga si concentrano sulle Gemme dell'Infinito o su Thanos, e sarà lo stesso nei capitoli 5 e 6. Ma ci stiamo preparando. Le persone ne avranno un assaggio in grande stile in Quantumania che condurrà ad Avengers: Secret Wars, di cui sono molto entusiasta".



"Sto arrivando a 23 anni di Marvel, è un sacco di tempo. Non è proprio la metà della mia vita, ma quasi. Molti di noi stanno insieme da un decennio o più. E lo facciamo solo perché siamo così entusiasti e innamorati del potenziale di ciò che possiamo fare in futuro. Le trame che si intrecciano attraverso le fasi 5 e 6 in Secret Wars e le opportunità che il multiverso offre dal punto di vista narrativo, è una novità completamente inedita dell'MCU" ha concluso Feige.



Nei giorni scorsi si è parlato anche dell'ipotesi Alfonso Cuarón alla regia di Avengers: Secret Wars. Vi terremo aggiornati sulle novità di Avengers: Secret Wars che verranno svelate nelle prossime settimane.