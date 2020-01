Shaun Vita da Pecora - Farmageddon e The Omen nel catalogo Koch Media di febbraio

Per febbraio 2020 Koch Media porterà nel mercato home-video l'edizione dvd e bluray di Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - Il Film, nuovo progetto della Aardman diretto da Will Becher e Richard Phelan.

La storia segue Lu-La, una birichina e adorabile extraterrestre che si schianta col suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, e a quel punto Shaun non si lascerà scappare l'occasione per vivere una nuova, fenomenale avventura: il film sarà in vendita, con tanti materiali extra, dal 13 febbraio.

Per i collezionisti appassionati del cinema horror, in arrivo dal 27 febbraio la The Omen Film Collection, uno speciale cofanetto che comprende tutti i film della celebre saga creata da Richard Donner: Il Presagio (1976), La Maledizione di Damien (1978), Conflitto Finale (1981) e Owen IV - Presagio Finale (1991), oltre a ben otto ore di contenuti extra. Tra gli attori che hanno partecipato alla saga ricordiamo Gregory Peck, Sam Neill, Michael Woods e William Holden.

Tra le altre uscite anche Blue Planet II, Heartbeats - Il Ritmo del Mio Cuore, Alì e il Tappeto Volante, Raffaello: Il Principe delle Arti e Impressionismo e Perfezione.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione in anteprima di Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - Il Film. Inoltre, se ve lo siete persi, date uno sguardo anche a Tartarughe in Viaggio, l'ultimo cortometraggio della Aardman.