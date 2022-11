Sharper, Apple annuncia un nuovo film con cast da urlo: c'è anche Sebastian Stan

Apple ha annunciato la data di uscita e svelato il teaser trailer di Sharper, il nuovo film Apple Original con la vincitrice del premio Oscar Julianne Moore che farà il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma dal 17 febbraio 2023 su Apple TV+.

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra. Potete gustarvi il primo intrigante teaser trailer di Sharper nel post in calce all'articolo.

Il film è diretto da Benjamin Caron e presenta un cast stellare guidato da Julianne Moore, la star del MCU Sebastian Stan, Justice Smith, l'esordiente Briana Middleton e il grande John Lithgow. Sharper è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la sceneggiatura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

Per altri contenuti in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+, vi ricordiamo che da oggi 4 novembre arriva il nuovo film con Jennifer Lawrence Causeway, lungometraggio d'esordio di Lila Neugebauer. Inoltre, se volete, scoprite l'elenco delle nuove serie tv di Apple TV Plus in arrivo a novembre 2022 per tutti gli abbonati.

L'uscita di Sharper, lo ripetiamo, è fissata per il prossimo 17 febbraio.